Ddl fisco: Confcommercio, bene riforma complessiva, confronto con parti sociali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mag - "Bene un impianto di legge delega che si propone di perseguire una riforma complessiva del sistema fiscale con gli obiettivi di stimolare la crescita attraverso la riduzione del carico impositivo, di contrastare evasione ed elusione, di semplificare gli adempimenti e di rafforzare la certezza del diritto. La complessita' del cantiere che si apre sollecita l'adozione di un metodo di confronto programmato e strutturato con le parti sociali". Cosi' Luigi Taranto, segretario generale di Confcommercio-Imprese per l'Italia, ascoltato dalla commissione Finanze della Camera. "La conciliazione di imposta piatta e principio di progressivita' - ha rilevato ancora Taranto - chiama in causa la definizione di un chiaro sistema di detrazioni e di deduzioni'. Inoltre, "per la sostenibilita' finanziaria del processo di riforma, si rafforza la necessita', oltre che di piu' generali processi strutturali di revisione della spesa pubblica, di uno scrutinio generale ed attento delle tax expenditures".

Quanto ai redditi d'impresa, vengono considerate "importanti" le scelte che "intendono favorire il reinvestimento degli utili in azienda, premiando gli investimenti in innovazione e la costruzione di nuova occupazione. Va, poi, chiarito il percorso di progressivo superamento dell'Irap". Sull'Iva, "gli interventi di razionalizzazione non dovranno, comunque, tradursi - aggiunge Taranto - in un incremento complessivo della tassazione indiretta su beni e servizi". Sulla fiscalita' green "va ribadita, anche su questo terreno, l'esigenza di un approccio che tenga insieme sostenibilita' ambientale, economica e sociale". Infine Confcommercio giudica positivamente "la semplificazione degli adempimenti e la promozione di compliance come assi per favorire l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso strumenti volontari di concordato preventivo".

com-nep

(RADIOCOR) 04-05-23 17:39:45 (0547)PA 5 NNNN