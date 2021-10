Ddl equo compenso: ok Camera a norme su prestazioni professionali, passa al Senato

Ci sia proporzione a quantita' e qualita' lavoro svolto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ott - L'Aula della Camera ha approvato sostanzialmente all'unanimita' (251 si', nessun contrario, 9 astenuti) la proposta di legge sull' equo compenso delle prestazioni professionali. Il testo passa ora all'esame del Senato dove sono state auspicate, nel corso delle dichiarazioni di voto finale, ulteriori approfondimenti e modifiche. La nuova disciplina (sulla quale Leu ha annunciato voto di astensione) e' stata originariamente depositata da Fdi e ha accolto, nel corso dell'esame a Montecitorio, l'abbinamento delle proposte Lega e Fi.

Il provvedimento stabilisce, tra l'altro, la definizione di equo compenso, specificando che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Il trattamento economico deve quindi essere conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti per gli avvocati; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi; per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi.

