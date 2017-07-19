Ddl edilizia: Ance, bene mettere mano a una riforma organica e trasparente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - 'La legge delega sull'edilizia e' un importante segnale di attenzione da parte del governo, dopo anni di attesa, su un tema fondamentale per la vita e la crescita delle nostre citta''. E' il commento della presidente dell'Ance Federica Brancaccio in merito alla prevista approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge delega sull'edilizia e le costruzioni.

'Da tempo sottolineiamo la necessita' di aggiornare il quadro di norme per rispondere ai bisogni dei cittadini: dalle periferie ai centri storici occorrono soluzioni per combattere il degrado e fornire servizi efficienti', continua la presidente dei costruttori, che aggiunge: 'per farlo bisogna dotarsi di una disciplina organica, chiara e trasparente, che superi la frammentazione che oggi caratterizza la materia e riveda con maggior attenzione i confini dei poteri in capo a Stato e Regioni. Dobbiamo superare l'immobilismo e ridare slancio e futuro alle nostre citta''. 'In attesa di conoscere e approfondire i dettagli tecnici del testo approvato dal Governo non si puo' negare la necessita' di una riforma nella materia edilizia per troppo tempo lasciata nei cassetti', conclude Brancaccio.

