Ddl delegazione Ue: Mallegni (FI), bene emendamento FdI balneari, riflettiamoci

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 giu - "Ho visto che tra gli emendamenti alla legge che stiamo esaminando c'e' un emendamento di Fdi sull'abolizione della Bolkestein riguardo ai balneari. Ha contenuti che non si possono non condividere. Chiedo quindi al mio partito, alla Lega e a quanti volessero condividerlo di fare attenzione, e spero che il governo non dia parere contrario". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni intervenendo in Aula durante la discussione del Ddl di delegazione europea 2021. "Non saro' certo io a spaccare la maggioranza, ma se si riuscisse a dare un segnale a poche settimane dall'attuazione della legge sulla concorrenza, che abbiamo votato pochi giorni orsono, sarebbe importante non solo per i balneari ma per tutto il turismo italiano. Chiedo quindi di verificare i modi per non sprecare un'occasione preziosa".

com-nep

(RADIOCOR) 29-06-22 17:38:07 (0536)PA 5 NNNN