Ddl delegazione Ue: disco verde commissione Senato, no modifiche testo Camera
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - La commissione Politiche Ue del Senato ha approvato il Ddl di delegazione Ue 2025, votando ieri il mandato al relatore e presidente della Commissione, Giulio Terzi (FdI). Il via libera e' arrivato senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera.
Disco verde anche al relatore Roberto Rosso (FI) a riferire in Aula sulla Relazione consuntiva 2024 e sulla Relazione programmatica 2025 relative alla partecipazione dell'Italia alla Ue.
I provvedimenti sono in calendario in Aula nella settimana dal 17 febbraio.
nep.
