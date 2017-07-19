Ddl cyberdifesa: Minardo, frutto lavoro approfondito commissione Difesa Camera

Necessari strumenti adeguati per agire nel dominio digitale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - 'Il disegno di legge in materia di utilizzo delle capacita' militari nel cyberspazio nasce dal lavoro approfondito svolto in commissione Difesa, dove abbiamo dedicato una complessa indagine conoscitiva sul tema della cibernetica. Abbiamo ascoltato il mondo accademico, i vertici delle forze armate, e le istituzioni competenti in un confronto ampio e costruttivo che ha consentito di raccogliere contributi preziosi. Proprio da questo percorso condiviso che si e' concluso con l'audizione del ministro della Difesa e' maturata la proposta di legge che ho presentato alla Camera".

Cosi' in una nota il presidente della commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, sulla proposta di legge sulla cyberdifesa.

"Un'iniziativa dunque frutto - conclude - di un lavoro di approfondimento dal quale e' emersa l'esigenza, sempre piu' urgente, di dotare la nostra Difesa di strumenti adeguati e di garanzie di trasparenza per operare nel dominio digitale'.

