Ddl Corte Conti: Mantovano, riforma non e' vendetta per stop a Ponte Stretto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 dic - 'Non c'e' nessuna vendetta, perche' l'iter di questa riforma parte all'incirca due anni fa. In Senato e' approdata nel marzo di quest'anno, vi e' stata una serie di audizioni, e legarla al provvedimento della magistratura contabile sul Ponte sullo Stretto, che e' intervenuto poco piu' di un mese fa, mi sembra, per usare un eufemismo, una forzatura'. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando con i giornalisti al Senato dopo il via libera al Ddl di riforma della Corte dei Conti. Inoltre, ha aggiunto, 'non c'e' questa unanimita' di dissensi tra i giudici contabili, perche' piu' di uno di loro ha manifestato favore nei confronti della riforma. Mentre la riforma era in corso, soprattutto nella parte di approfondimento che ha avuto alla Camera, vi e' stata una costante interlocuzione con rappresentanti della Corte dei Conti, che ha permesso di modificare piu' di una delle norme dell'impostazione originaria', ha detto Mantovano.

