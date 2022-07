Ddl concorrenza: Pichetto, onoriamo il principale impegno assunto con il Pnrr

"Risposta concreta a esigenze nostro sistema produttivo" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 lug - "In un momento congiunturale come quello attuale il Ddl concorrenza interviene con alcune misure strutturali destinate a dare una risposta concreta alle presenti e future esigenze del nostro sistema produttivo. Realizziamo riforme importanti, in grado promuovere un maggiore dinamismo concorrenziale, di rilanciare la competitivita' del sistema-Paese e favorire lo sviluppo dell'economia reale, dal diritto dell'impresa, all'energia, al mondo del commercio e dei consumatori, passando per una migliore qualita' ed efficienza dei servizi pubblici". Cosi' in una nota il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a margine del via libera al disegno di legge sulla concorrenza, approvato oggi in seconda lettura alla Camera.

"Con l'approvazione del provvedimento inoltre - conclude -onoriamo uno tra i principali impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ora il provvedimento torna per l'ultima lettura al Senato".

