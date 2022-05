Ddl concorrenza: Commissione accelera mentre continua mediazione su balneari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - Fra le novita' approvate, con l'articolo 5 si da piu' tempo alle Regioni, fino a fine 2023, per avviare le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Sui porti, all'articolo 3, si prevede di introdurre, tra le altre, la previsione di un decreto del ministero delle Infrastrutture per uniformare la disciplina di rilascio delle concessioni in cui verranno definiti i criteri per l'assegnazione delle concessioni, per la individuazione della loro durata, per l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle Autorita' concedenti e inoltre le modalita' di rinnovo e di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario e la individuazione dei limiti dei canoni dei concessionari. Per quanto riguarda i concessionari del gas, tra le novita' del nuovo testo dell'articolo 4, si prevede che l'Ente locale potra' dare piu' tempo (60 giorni invece di 30 il termine massimo) perche' il gestore uscente fornisca tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara. Infine e' stato approvato anche l'articolo 10 sui controlli preventivi della Corte dei conti sulle societa' a partecipazione pubblica con le modifiche concordate: il parere non deve piu' essere reso dalle sezioni riunite. Inoltre viene previsto che in caso di mancata pronuncia entro i termini l'amministrazione pubblica interessata potra' procedere alla costituzione della societa' o all'acquisto della partecipazione e sara' possibile per la stessa, con motivazione analitica delle ragioni per le quali si discosta da un parere in tutto o in parte negativo, procedere ugualmente.

