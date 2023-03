Ddl cibo sintetico: salta la possibilita' di import

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - Alimenti e mangimi sintetici off limits in Italia e nessuna possibilita' di import. Nel disegno di legge licenziato dal Consiglio dei ministri nel tardo pomeriggio di ieri e che introduce un divieto assoluto, per tutti gli operatori del comparto alimentare e mangimistica "di impiegare, vendere, detenere per vendere, importare, esportare, somministrare oppure distribuire alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati", e' saltata la clausola di mutuo riconoscimento prevista dall'articolo 6 della bozza, che escludeva dal campo di applicazione della legge "i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Turchia, o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo", aprendo di fatto all'import di prodotti sintetici da altri Paesi. E' quanto risulta a Il Sole 24 Ore-Radiocor. Rispetto a un impianto normativo cosi' tranchant - e su cui il ministro dell'Agricoltura ha costruito uno degli assi portanti del proprio mandato - l'articolo 6 era apparso estremamente stridente: la stessa bozza peraltro (cosi' come il testo definitivo) escludeva espressamente all'articolo 2 anche l'import di tali prodotti (andando in contrasto con quanto sancito dalla clausola).

