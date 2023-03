Ddl cibo sintetico: Meloni, tema non e' vietare ma difendere salute e patrimonio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mar - 'L'Italia e' la prima nazione al mondo che ha deciso di vietare la produzione, l'importazione e la commercializzazione del cibo sintetico: lo abbiamo fatto raccogliendo l'invito di oltre 2.000 Comuni italiani che si erano espressi in questo senso, della stragrande maggioranza delle regioni italiane di diversa estrazione politica, e delle oltre 500.000 persone che avevano su questo firmato un'apposita petizione'. Lo ha rivendicato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social network.

'Lo abbiamo fatto - ha spiegato Meloni - seguendo il principio di precauzione dell'Europa, principio secondo il quale si puo' normare su queste materie se non ci sono certezze su eventuali rischi per la salute e su carne sintetica e affini queste certezze mancano. Quindi il tema non e', come si dice, che vogliamo vietare: il tema e' che vogliamo difendere. E con questo provvedimento difendiamo la salute dei cittadini, difendiamo il nostro patrimonio alimentare dalla sua distruzione, perche' la distruzione del patrimonio alimentare e' anticamera delle distruzioni di tutto il nostro patrimonio, difendiamo il territorio dal rischio di una desertificazione, difendiamo il lavoro, difendiamo i nostri piccoli produttori assediati da poche multinazionali sempre piu' spregiudicate. Noi siamo stati i primi ma chissa' che qualcun altro non ci segua perche' si', penso anche che l'Italia possa essere un'avanguardia'.

