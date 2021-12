Ddl Bilancio: verso maxi-emendamento stasera, ok Senato fra stanotte e domani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 dic - Il Ddl di Bilancio presentato dal Governo Draghi, con la manovra espansiva da 32 miliardi per il 2022, si appresta a varare il primo giro di boa parlamentare: fra questa notte e domani mattina e' infatti atteso il disco verde dell'Aula del Senato. Definizione del primo gradino della riforma fiscale con il taglio di Irpef e Irap, incremento a 3,8 miliardi dell'intervento contro il caro-bollette, ri-estensione del superbonus rispetto alla stretta inizialmente prevista del disegno di legge, misure per la scuola e per i territori colpiti dal sisma sono tra le principali novita'. Misure introdotte durante un passaggio parlamentare partito in ritardo e caratterizzato da continue riunioni tra il Governo, i relatori (Daniele Pesco, M5S, Erica Rivolta, Lega, Vasco Errani, Leu) e la maggioranza (e a volte anche l'opposizione) per definire i macro-temi da modificare in maniera trasversale e le ulteriori modifiche. La definizione delle novita' sul fisco e' stata affidata ad un tavolo al Mef con le forze di maggioranza. Si e' quindi arrivati ad una unica seduta fiume di oltre 12 ore nella notte tra il 20 e il 21 dicembre della commissione Bilancio con le votazioni sugli emendamenti. Lo stesso 21 dicembre c'e' stato l'approdo dell'esame in Aula. Oggi sono stati votati gli articoli con le tabelle dei Ministeri poi la seduta e' stata sospesa. Sono attesi questa sera, per completare il passaggio al Senato, la presentazione del maxi-emendamento sull'articolato con le modifiche introdotte in Commissione (al netto di eventuali stop della Ragioneria generale dello stato) su cui il Governo porra' la questione di fiducia. Ci sara' poi la Nota di aggiornamento da approvare in Consiglio dei ministri e il voto finale sul provvedimento che, passera' poi al voto blindato della Camera nella finestra dei lavori parlamentari tra Natale e Capodanno.

