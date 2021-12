Ddl Bilancio: verso maxi-emendamento stasera, ok Senato fra stanotte e domani -5

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 dic - Sociale - Il capitolo 'scuola' ha visto un incremento intorno ai 200 milioni con, tra le misure, anche il supporto psicologico per personale scolastico, famiglie e studenti.

Diverse novita' arrivano dal 'pacchetto donne' con il rifinanziamento per il 2022 del reddito di liberta', 3 milioni per la certificazione della parita' di genere, risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio e per i centri di recupero degli uomini maltrattanti. Previsti stanziamenti per prevenire i disturbi alimentari e contro il cyberbullismo. Istituito un fondo per l'economia sociale.

Previste misure anche per il co-housing per gli over 65 e per il ristoro di proprietari di immobili occupati abusivamente.

Fondi anche per la lotta al randagismo e la tutela della fauna selvatica.

Enti locali - Varate misure 'anti-dissesto' per i Comuni che potrebbero comportare anche un aumento delle addizionali.

Misure e stanziamenti per il Giubileo 2025 con la previsione di un Commissario straordinario e della societa' 'Giubileo 2025'.

