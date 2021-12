Ddl Bilancio: verso maxi-emendamento stasera, ok Senato fra stanotte e domani -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 dic - Pensioni - Nella manovra viene certificato il superamento di 'quota 100' con il passaggio a 'quota 102'. Durante l'esame a Palazzo Madama e' stato inserito il taglio da 36 a 32 anni di contributo per accedere all'Ape sociale per edili e ceramisti.

Lavoro - Viene previsto uno sgravio contributivo del 100% per tre anni per l'apprendistato di primo livello per le micro-imprese ed e' stata introdotta una stretta alle norme sui tirocini extra-curriculari che dovranno essere attuate d'intesa con le Regioni. Estesa l'indennita' di disoccupazione in caso di part-time ciclico verticale.

Previsto un 'voucher' per coprire parzialmente il costo della patente di autotrasportatore per i giovani.

Settori produttivi- Uno dei temi trasversali individuati subito in Senato a partire dal Pd, e' stato quello di una proroga della esenzione per la Cosap/Tosap per gli esercenti, ambulanti inclusi: la copertura ha consentito una proroga per tre mesi. Dal Governo e' invece arrivata la proposta per 'regolare' il percorso di uscita per le imprese sopra i 250 dipendenti che intendono delocalizzare la loro attivita', rafforzando le sanzioni in caso di inadempienze. Inserita anche la possibilita' di sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2021 ma solo per chi nel 2020 non ha effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Istituito un fondo di 150 milioni per i settori del turismo e dello spettacolo. Sono stati varati anche fondi per singoli comparti come la ceramica e il vetro di Murano e il tessile di Prato e per la innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilita' dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale. Nasce la fondazione Biotecnopolo di Siena. Vengono riconosciuti per i professionisti, su proposta di FdI, il 'diritto alla malattia' come gia' era stato previsto in caso di Covid.

Sempre da FdI e' arrivata una proposta per agevolare l'accesso al credito delle Pmi con l'estensione della platea alle Srl e l'incremento dell'ammontare dei finanziamenti fino a 75mila euro. Mentre da M5S sono state presentate e approvate misure per la promozione dell'export. Un milione e' dedicato al rafforzamento della cybersicurezza. Stop agli allevamenti di animali da pelliccia.

nep

(RADIOCOR) 23-12-21 19:39:25 (0611) 5 NNNN