Ddl Bilancio: verso maxi-emendamento stasera, ok Senato fra stanotte e domani -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 dic - Finanza - Sale dal 3% al 5% il tetto alle quote di capitale di Bankitalia al di sopra del quale non spetta diritto di voto e ogni altro diritto economico e patrimoniale. La proposta approvata arriva da FI ma un emendamento analogo era stato presentato dalla Lega. E' stata inoltre decisa la proroga di un anno del bonus per la quotazione delle Pmi sia pure con un tetto piu' basso: 200mila euro dei costi di consulenza che possono fruire del credito d'imposta. Cosi' come viene prorogato a fine 2022, su proposta di Iv, sia pure anche qui in forma ridotta, il regime agevolato per gli investimenti dei Pir 'alternativi'. Ampliata anche la platea di chi puo' fruire del regime delle Siiq. Spunta anche una mini-finestra al 15 marzo 2022 per i risparmiatori che abbiano presentato entro i termini domanda di indennizzo al Fir per completare la domanda ed avere eventualmente accesso all'indennizzo.

Bonus - Resta fermo il passaggio nel 2022 del bonus facciate dal 90% al 60% mentre, dopo il pressing di tutti i gruppi a partire da M5S, e' stata allentata la stretta inizialmente prevista sul superbonus 110%: tolto il tetto Isee di 25mila euro di reddito e il requisito della abitazione principale per le 'villette' rimane l'obbligo dello stato di avanzamento lavori al 30% a giugno 2022. Vengono mantenuti gli sgravi per i territori colpiti dal sisma (all'interno di un piu' complessivo 'pacchetto sisma'). Rientra anche il fotovoltaico e vengono chiariti i riferimenti al prezziario. Inoltre c'e' uno sgravio per la eliminazione delle barriere architettoniche. E' stato 'travasato' in manovra il Dl anti-frodi ma con la esclusione dell'applicazione delle misure ai lavori sotto i 10mila euro. Estesa a tutti i bonus la possibilita' di inserimento delle spese per le asseverazioni nella detrazione. Il tetto del bonus mobili viene raddoppiato per il 2022 a 10mila euro e viene prevista anche la proroga del 'bonus idrico' nonche' un credito d'imposta per sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da rinnovabili. Rifinanziato per 68 milioni il bonus tv e decoder con la possibilita' di ricevere quest'ultimo a casa per gli over 70 a basso reddito.

