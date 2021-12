Ddl Bilancio: verso maxi-emendamento stasera, ok Senato fra stanotte e domani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 dic - Fisco - Il capitolo fisco riguarda principalmente gli interventi su Irpef e Irap coperti dal fondo da 8 miliardi inserito fin dall'origine nel Ddl di Bilancio. Per l'Irpef e' stata decisa la riduzione delle aliquote da 5 a 4, la revisione delle detrazioni e delle addizionali regionali e comunali con l'obiettivo di ridurre il peso dell'imposta (con una incognita legata all'impatto che le nuove addizionali avranno). Per l'Irap si prevede il suo stop per le persone fisiche. E' stato poi inserito un taglio dei contributi una tantum nel 2022 per i dipendenti fino a 35mila euro di reddito. Riscritte sempre con l'emendamento omnibus del Governo, le regole sul patent box con, tra le novita', la esclusione dei marchi. Inoltre, dopo il pressing in particolare di FI e Lega, e' passata la proposta di allungare da 60 a 180 giorni i tempi di pagamento delle cartelle notificate nei primi tre mesi del 2022. Viene inoltre rinviato di 2 anni il regime Iva previsto dal decreto fisco per il terzo settore.

Bollette - E' uno dei capitoli del Ddl di Bilancio che e' stato rafforzato nel passaggio parlamentare con una spinta in tal senso arrivata da tutti i partiti. Dopo l'intervento di circa 4 miliardi sul 2021 contro il caro-bollette, il Ddl stanziava 2 miliardi aggiuntivi per il 2022. Con un decreto legge poi 'travasato' nella manovra, sono state liberate ulteriori risorse nel 2022 pari a 1,8 miliardi con anticipazioni di spesa al 2021. Nel complesso le misure puntano a limitare l'impatto dell'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica intervenendo su Iva e oneri di sistema e prevedendo una spalmatura in 10 rate per le famiglie che nei primi mesi dell'anno non riescono a pagare gli importi dovuti. Il Governo inoltre ha preannunciato la disponibilita' ad intervenire ulteriormente su questo versante, se necessario, nel corso del 2022.

