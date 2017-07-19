Ddl bilancio: verso ampliamento platea soggetti sostituti d'imposta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 dic - Si ampliera' la platea dei soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta d'acconto. Uno degli emendamenti omnibus che raccoglie le riformulazioni fatte dal Governo di proposte parlamentari, prevede lo stop dal 1 marzo 2026 dell'esenzione di applicare alle provvigioni la ritenuta d'acconto per agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente. La norma, viene spiegato nella relazione tecnica, consentira' di "aumentare la capacita' dell'Amministrazione finanziaria di intercettare i fenomeni evasivi". Gli effetti di gettito vengono stimati in 71,3 milioni nel 2026 e 85,6 milioni dal 2027.

