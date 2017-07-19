Ddl bilancio: Usb, sciopero generale 28 novembre contro 'Finanziaria di guerra'

Mobilitazione pro Pal il 29 a sostegno Global Sumud Flotilla (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - L'Esecutivo nazionale confederale dell'Usb indica il 28 novembre per lo sciopero generale di tutte le categorie contro la "Finanziaria di guerra". La data sara' sottoposta all'approvazione dell'assemblea di delegati e delegate il primo novembre a Roma. Al centro dello sciopero la questione del salario: Usb invita a rimettere in discussione la firma degli ultimi contratti che hanno contraddetto l'esigenza di garantire il potere d'acquisto; i contratti devono assicurare almeno duemila euro come livello minimo di partenza e in paga base. Usb non accetta che si continui ad allungare l'eta' pensionabile, da riportare a 62 anni. "A pagare devono essere le banche che hanno incassato extraprofitti, con interventi ben diversi dalle iniziative ipocrite della Manovra. Invece di comprare e costruire nuove armi e' ora di tornare a costruire case popolari e affrontare l'emergenza della sanita'". Usb lancia una mobilitazione per tutto novembre e propone a movimenti sociali e realta' indipendenti di costruire una grande mobilitazione nazionale per sabato 29 novembre, anche "in difesa del popolo palestinese, contro il genocidio e a sostegno della Global Sumud Flotilla".

