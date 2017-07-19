Ddl bilancio: Urso, tassa piccoli pacchi necessaria per contrastare fast fashion

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - "Con la misura che e' in discussione nella legge di bilancio, che si aggiunge ai dazi predisposti alla frontiera della Commissione europea, si introduce la piccola tassazione per la consegna di pacchi che provengono dalla Cina, non certo quelli che vengono realizzati e prodotti nella nostra Europa, ed e' necessaria per contrastare questo fenomeno gigantesco che cresce ogni giorno di piu' chiamato ultra fast fashion che deriva anch'esso dai dazi che il governo americano ha posto ad alcuni prodotti cinesi che, non potendo piu' entrare o avendo difficolta' a entrare nel mercato americano, si dirigono come un'invasione sul mercato europeo e noi dobbiamo contrastare questa concorrenza". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parlando a margine di Atreju. "Nel contempo - ha aggiunto Urso - nel tavolo della moda presenteremo le altre misure importanti e significative per riaffermare sempre piu' questo comparto essenziale che traina l'esportazione italiana".

