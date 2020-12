Ddl Bilancio: Upb, rischio 'taglio' da assegno unico per quota famiglie

Maggiori benefici a incapienti e autonomi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - "Analisi sviluppate di recente dall'Upb, in cui si considerano diverse configurazioni possibili dell'assegno unico, mettono in luce che i benefici maggiori sarebbero concentrati tra i soggetti incapienti e i lavoratori autonomi" Cosi' l'Upb nel Rapporto sulla politica di bilancio 2021 relativamente all'assegno unico per i figli. "Il beneficio netto medio (saldo tra il nuovo assegno e le misure che verrebbero abolite)? risulterebbe di circa mille euro per famiglia. Si e' tuttavia evidenziato il rischio - si aggiunge - che per una quota non trascurabile di famiglie i benefici attuali possano risultare maggiori di quelli?derivanti dal nuovo assegno unico. Una circostanza che si verifica con maggiore probabilita' per le famiglie con figli maggiorenni, che beneficerebbero di un assegno unico ridotto, ma che puo' riguardare anche altre tipologie di nuclei i quali, a causa del diverso meccanismo di calcolo dell'assegno unico rispetto a quelli delle misure attuali, potrebbero essere penalizzati dai nuovi criteri".

? Nel Rapporto si ricorda che, se in Ddl di Bilancio, "i contenuti della riforma fiscale sono ancora tutti da definire, quella dei trattamenti di famiglia e' a uno stadio piu' avanzato di realizzazione: la sua attuazione e' demandata a un disegno di legge delega in discussione in Parlamento che fissa criteri generali per il complessivo riassetto degli strumenti a sostegno dei carichi di famiglia.

Le risorse appostate finora per la revisione dei trattamenti di famiglia, includendo quelle previste nel Ddl di Bilancio, ammontano a circa 4 miliardi per il 2021 e una somma compresa tra 6,2 e 7,2 miliardi a partire dal 2022. Il disegno di legge delega non specifica, tuttavia, i criteri puntuali per il disegno dell'assegno per quanto riguarda sia la sua entita' sia la relazione con l'Isee (che costituisce? criterio di selettivita' per il nuovo strumento). E' quindi difficile valutare tanto la congruita' dei costi rispetto agli stanziamenti quanto gli effetti distributivi della nuova misura".?.

