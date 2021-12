Ddl bilancio: Ucimu, delusi da mancato inserimento Patent Box

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 dic - 'Siamo decisamente delusi dalla decisione del governo di non inserire il Patent Box nella legge di Bilancio 2022. Pur consapevoli del potenziamento di altre misure 'sostitutive', riteniamo che questa scelta sia comunque penalizzante per le imprese del settore che avevano imparato a conoscere e utilizzare il Patent Box operativo ormai da alcuni anni'.

Cosi' Barbara Colombo, presidente Ucimu-Sistemi per produrre, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione. 'Il cambiamento di misure crea confusione e destabilizza le aziende, lo abbiamo gia' visto con il passaggio da super e iper ammortamento al credito di imposta: vi fu un momento di sospensione degli investimenti determinato dalla necessita' di comprendere come funzionava il nuovo provvedimento. Tutto questo non puo' accadere proprio ora quando il mercato si presenta vivace e ricettivo', aggiunge Colombo.

