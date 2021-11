Ddl bilancio: Turco (M5S), taglio Irpef premia anche autonomi e professionisti

Proponiamo uscita agevolata da flat tax oltre i 65mila euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 nov - "Come chiesto dal Movimento 5 Stelle, il Governo sta calibrando l'alleggerimento del carico Irpef sul ceto medio. In questa categoria, e' bene ricordare, rientrano lavoratori dipendenti, pensionati ma anche quel composito mondo di imprese individuali, societa' di persone, autonomi, professionisti, soprattutto giovani, che hanno pagato un conto salato a causa della crisi pandemica. Il taglio dell'Irpef, anche attraverso un'operazione di riequilibrio delle detrazioni, deve pertanto premiare anche questi contribuenti". Lo evidenzia in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente designato del M5S.

"L'altra azione, in questo senso proposta dal Movimento - conclude - e' un regime agevolato di uscita dall'attuale 'flat tax' per quegli autonomi e quelle partite Iva che si trovano a ricavare piu' di 65 mila euro l'anno. Abbiamo in tale direzione proposto una 'easy tax' biennale al 20% a beneficio di chi dichiara oltre quella soglia, in modo da contrastare disincentivi a superare il tetto".

