Ddl Bilancio: Toffanin (FI), stop a sconto in fattura per ecobonus e sismabonus

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - "Lo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto a ecobonus o sismabonus non sara' piu' a carico delle imprese, come previsto dal decreto Crescita. La commissione Bilancio infatti ha approvato l'emendamento presentato da Forza Italia in cui si modifica la assurda norma imposta dallo scorso Governo che colpiva le nostre piccole e medie aziende". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, commentando l'approvazione dell'emendamento al Ddl di Bilancio con la manovra, nella seduta notturna di ieri. "I fornitori infatti anticipavano dei soldi che poi lo Stato avrebbe restituito loro in tempi biblici con il sistema delle detrazioni a compensazione, mettendo in ginocchio l'intero settore. Gli incentivi devono essere sostenuti dallo Stato e non a carico di chi fa impresa, crea lavoro e Pil. Ho personalmente condotto questa battaglia al fianco di tante aziende che faticano ad andare avanti soffocate dall'eccessiva imposizione fiscale, dalla burocrazia, dalla concorrenza sleale straniera e dalle grandi catene. E' un grande risultato che rivendico con orgoglio, perche' chi produce e lavora non puo' essere considerato il facile bancomat di uno Stato inadempiente. Auspico che l'iter si concluda positivamente anche in Aula", conclude la senatrice azzurra.

