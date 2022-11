Ddl bilancio: testo 'bollinato' da Ragioneria, tetto Pos resta a 60 euro -2

Fondi per cybersecurity e Metro C di Roma ma condizionati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - Nel testo definitivo, ora firmato dal Capo dello Stato e trasmesso alla Camera, le modifiche rispetto alla bozza di ieri cancellano un articolo relativo alla semplificazione delle procedure di adozione dei fabbisogni standard e quello sulla fondazione Enea Tech Biomedical. Vengono aggiunte risorse per la strategia nazionale di cybersicurezza, istituendo due Fondi nello stato di previsione del Mef: per gli investimenti volti all'autonomia tecnologica e all'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi sono previsti 70 milioni per il 2023, 90 per il 2024, 110 per il 2025 e 150 dal 2025 al 2037; per la gestione della cybersecurity 10 milioni per il 2023, 50 per il 2024 e 70 a decorrere dal 2025. L'Agenzia per la cybersicurezza rilevera' i fabbisogni delle amministrazioni. Per il completamento della tratta T2 della Metropolitana C di Roma, la realizzazione della tratta Tl e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 la Manovra autorizza una spesa di 50 milioni per ciascun anno 2023, 2024, 2025, di 100 milioni per ciascun anno 2026 e 2027, di 200 milioni per ciascun anno 2028 e 2029, di 500 milioni per ciascun anno 2030 e 2031 e di 450 milioni per il 2032: si tratta, precisa il testo, del limite massimo del concorso dello Stato; inoltre viene stabilito che "agli eventuali maggiori costi per materiali provvede Roma Capitale e Regione Lazio", su relazione del commissario straordinario al Mite, da presentare entro febbraio 2023, con un quadro completo e aggiornato di costi, stato realizzativo e risorse disponibili, cronoprogramma procedurale e finanziario, a cui e' condizionata l'erogazione delle risorse.

