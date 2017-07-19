Ddl bilancio: tecnici Camere, dubbi su bonus rigenerazione urbana immobili sanati

Valutare compatibilita' con giurisprudenza costituzionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 dic - "Si valuti l'opportunita' di approfondire i profili di compatibilita' della norma in esame con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale". Lo chiede il servizio studi di Senato e Camera in merito all'articolo 9-bis del Ddl di bilancio (Interventi di rigenerazione urbana), che consente agli immobili, che hanno ottenuto un titolo edilizio in sanatoria ai sensi delle leggi di condono numero 47/1985, numero 724/1994 e numero 326/2003, la possibilita' di accedere alle premialita' previste dalle diverse normative regionali in materia di rigenerazione urbana". In particolare, aveva spiegato Nicola Calandrini presidente della commissione Bilancio del Senato, "alla luce di questa modifica normativa, la Regione Lazio non dovra' piu' apportare correttivi alla disciplina sulla rigenerazione urbana per escludere gli immobili condonati dall'ambito di applicazione della legge regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge n. 12/2025'.

