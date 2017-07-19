Dati
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Tajani, nodi rimasti verso la soluzione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 18 dic - Sui nodi rimasti al Ddl bilancio "andiamo verso la soluzione". Cosi' il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del prevertice dei popolari europei "Ogni anno quando c'e' la manovra - ha rimarcato Tajani - ci sono dei problemi da affrontare e dei problemi da risolvere.

            Devo dire che come Forza Italia - ha rivendicato - abbiamo contribuito a risolvere tutti i problemi con il mondo dell'industria, con il mondo delle assicurazioni, con il mondo delle banche, fermo restando che noi dobbiamo favorire la crescita. Il superammortamento e' certamente un risultato molto positivo dopo l'abbattimento del cuneo fiscale. Abbiamo fatto molte cose per aiutare il cedo medio. Abbiamo anche fatto si' che le banche e le assicurazioni dessero un contributo con il loro coinvolgimento, proprio per garantire pace e stabilita', evitando scontri tra mondi finanziari e Governo. Questo e' un lavoro che Forza Italia fa e orgogliosamente ne rivendichiamo i risultati positivi".

