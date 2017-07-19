Ddl bilancio: Tajani, da proposta su emersione oro piu' entrate e meno evasione

'Lavorare per fisco giusto, equo e trasparente' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - "Quando proponiamo di far emergere l'oro che non e' stato denunciato, abbassando la tassazione, e' perche' vogliamo far si' che ci sia sempre piu' legalita'". Cosi' il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in videocollegamento con Montecitorio al convegno 'I sistemi informativi del fisco per il contrasto all'evasione fiscale: nuovi strumenti e tutela del contribuente', facendo implicitamente riferimento a uno degli emendamenti di FI alla Ddl bilancio. Una misura, ha sottolineato, che "permetterebbe piu' entrate nelle casse dello Stato, oltre a permettere un calo dell'evasione fiscale".

Nel corso del suo intervento, il ministro e leader FI, e' tornato sulla questione della pressione fiscale a carico dei redditi medi. "L'80% del gettito Irpef - ha ribadito in collegamento da Riad - grava sul ceto medio, e' un disequilibrio che danneggia tutto il Paese e per questo bisogna lavorare per un fisco giusto, equo e trasparente che favorisca la crescita e la competitivita' del nostro tessuto produttivo. Bisogna pagare tutti per pagare meno e credo si possa lavorare molto insieme: politica, mondo della finanza e coloro che controllano per far si' che i tributi siano pagati da tutti".

Tajani ha inoltre auspicato, guardando alle nuove tecnologie, "una semplificazione del quadro regolatorio europeo per sostenere la crescita delle imprese e avere regole piu' facili per il pagamento delle tasse, utilizzando anche le nuove tecnologie, penso all'IA". Il ministro, ha indicato, quale esempio: "Si potrebbe valutare di avere una cartella piu' semplice perche' se c'e' evasione, una parte e' anche dovuta alle difficolta' del cittadino normale di poter fare una denuncia dei redditi. L'IA e le nuove tecnologie possono essere alleati preziosi nella lotta all'evasione".

Bof.

