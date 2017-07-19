Ddl bilancio: Stoppani (Fipe), in pressing per ampliare detassazione salariale

'Occorre rilanciare consumi,preoccupa sentiment consumatori' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - 'All'interno di questa Finanziaria, stiamo conducendo una battaglia per allargare la platea dei beneficiari della detassazione salariale che, nella versione attuale, e' prevista solo per i contratti firmati dal 2026'. Cosi' Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe, a margine dell'assemblea della Federazione, in corso a Roma, in merito alla notizia, certificata oggi dall'Istat, che i prezzi alimentari sono cresciuti del 25% in cinque anni. 'Da anni ci battiamo per spingere sui consumi, che rappresentano i due terzi del Pil, e dai consumi passa il rilancio di questo Paese', prosegue.

'L'aspetto che piu' mi preoccupa, in questa fase, non e' tanto legato alle risorse, quanto al sentiment del consumatore, al suo indice di sfiducia'.

