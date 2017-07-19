Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Stoppani (Fipe), in pressing per ampliare detassazione salariale

            'Occorre rilanciare consumi,preoccupa sentiment consumatori' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - 'All'interno di questa Finanziaria, stiamo conducendo una battaglia per allargare la platea dei beneficiari della detassazione salariale che, nella versione attuale, e' prevista solo per i contratti firmati dal 2026'. Cosi' Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe, a margine dell'assemblea della Federazione, in corso a Roma, in merito alla notizia, certificata oggi dall'Istat, che i prezzi alimentari sono cresciuti del 25% in cinque anni. 'Da anni ci battiamo per spingere sui consumi, che rappresentano i due terzi del Pil, e dai consumi passa il rilancio di questo Paese', prosegue.

            'L'aspetto che piu' mi preoccupa, in questa fase, non e' tanto legato alle risorse, quanto al sentiment del consumatore, al suo indice di sfiducia'.

            sma.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 12-11-25 12:15:14 (0327)FOOD 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.