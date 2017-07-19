Ddl bilancio: stasera richiesta fiducia alla Camera in vista ok definitivo il 30

Manovra da 22 miliardi, novita' su dividendi e Irap banche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - E' attesa nel tardo pomeriggio di oggi la richiesta di fiducia da parte del Governo sull'approvazione del Ddl bilancio, nel testo identico a quello licenziato dal Senato all'antivigilia di Natale, in vista del via libera definitivo programmato per la tarda mattinata di martedi' prossimo, 30 dicembre.

Sono numerose le novita' introdotte durante il passaggio in commissione Bilancio al Senato, che hanno determinato, tra l'altro, l'aumento complessivo del valore della Manovra dai 18,5 miliardi iniziali a 22.

L'esame del Ddl ha visto da subito la 'necessita'' di rivedere la norma sui dividendi: la soglia per accedere al regime di esclusione della tassazione di dividendi derivanti da partecipazioni, inizialmente prevista al 10%, verra' ridotta ad una misura non inferiore al 5% o ad un importo non inferiore a 500 mila euro. Modifiche anche sull'aumento dell'Irap del 2% per le banche: ci sara' una franchigia di 90mila euro per evitare di colpire le piccole, vengono escluse Sim e Sgr e le holding industriali.

Parte delle coperture arrivano, peraltro, da una 'ulteriore' stretta sulle banche: arriveranno 605 milioni in due anni dalla stretta sulla deducibilita' fiscale delle perdite accumulate. Fra le coperture inoltre e' stato introdotto il raddoppio (dallo 0,2 allo 0,4%) della Tobin tax, l'imposizione sulle transazioni finanziarie. E' stato riaperto inoltre il termine dell'accesso al Fir, per i 'truffati' delle banche che sara' consentito a chi aveva presentato domanda entro il 18 giugno 2020 ma l'ha vista respinta (anche solo parzialmente) per carenze documentali e procedurali.

Bof-Nep.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-12-25 12:34:22 (0293)GOV,PA,IMM,INF,ASS 5 NNNN