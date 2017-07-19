Ddl bilancio: stasera richiesta fiducia alla Camera in vista ok definitivo il 30 -6

Rimodulate verso 2032 e 2033 risorse Ponte Stretto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - Previsti infine una pluralita' di interventi: introdotte misure legate alla rimodulazione del Pnrr con il riversamento al bilancio dello Stato di 5.943 milioni nel 2026, 1.000 milioni nel 2027 e 159 milioni nel 2028. Sempre in ambito di Pnrr ci sara' la possibilita' di affidare a Cdp l'attuazione dell'investimento 'student housing fund'; cosi' come 700 milioni saranno destinati a Invitalia per consentire il conseguimento dei target e obiettivi del Piano Italia a 1 Giga. Prevista una rimodulazione verso il 2032 e il 2033 delle risorse per il Ponte sullo Stretto di Messina e di 200 milioni per il 2026 e 150 milioni per il 2027 per interventi in materia di mobilita'. E' invece finita in un ordine del giorno la proposta di scorporo di Anas da Fs con il passaggio al Mef.

Stanziate risorse per il Piano casa. Stabilita l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco negli aeroporti di Rimini, Forli' e Parma a decorrere dal 1 gennaio 2026. Vengono ammessi agli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana anche gli immobili che abbiano 'conseguito' la sanatoria edilizia. Misure riguardano le Authority con uno 'spoil system' per i dirigenti con contratto a termine e una modifica ai criteri per la determinazione delle contribuzioni versate alla Consob. Previste anche misure a sostegno del polo siderurgico di Terni cosi' come dei lavoratori dell'area di Termini Imerese. Verra' incrementata di un ulteriore 0,1 per cento annuo il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti. La copertura dei maggiori oneri pari a 140 milioni dal 2026 viene trovata con la riduzione di pari importo del fondo per i farmaci innovativi. Viene mantenuto il rifinanziamento di 60 milioni del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria mentre viene previsto un taglio di 10 milioni nel 2026 per la Rai.

Sono rimasti fuori dalla contesa, anche fra maggioranza e opposizione, tre temi trasversali che hanno visto numerose modifiche condivise in modo trasversale: gli Enti locali e territoriali, le zone colpite da calamita' e gli italiani all'estero. Sul primo punto spicca fra le novita' l'esclusione di Roma capitale dal Fondo di solidarieta' comunale.

nep-bof.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-12-25 12:38:38 (0302)GOV,PA,IMM,INF,ASS 5 NNNN