Ddl bilancio: stasera richiesta fiducia alla Camera in vista ok definitivo il 30 -4

Ampliata platea imprese per Tfr a fondi pensione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - Il capitolo previdenziale e' stato scritto e riscritto dal Governo. In primo luogo viene ampliata la platea delle imprese per le quali viene previsto il versamento del Tfr ai fondi pensione che arrivera' progressivamente fino a quelle con 40 dipendenti mentre, dopo lo stop della Lega alle misure su finestre e riscatto della laurea, e' stata cancellata la possibilita' di utilizzare la previdenza complementare per i requisiti minimi dell'assegno pensionistico necessari per la pensione di vecchiaia anticipata. Si prevede inoltre che il silenzio assenso per l'adesione del lavoratore a un fondo di previdenza complementare scattera' non piu' entro sei mesi ma entro 60 giorni. Sara' un decreto ministeriale ad aggiornare le tabelle delle tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all'Inps per la rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro. Sono poi tagliati i fondi previsti per il pensionamento anticipato di lavoratori precoci e usuranti.

Vengono inoltre previste una serie di misure 'ordinamentali' in materia di previdenza integrativa che aumentano il tetto di deducibilita' a 5.300 euro e sopprimono il riferimento alle modalita' stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali per le modalita' di versamento del Tfr al fondo complementare. Infine si estenderanno a broker, agenti di assicurazione e altri intermediari di settore gli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni di giovani under 36 e per l'occupazione nelle aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico. Sul versante sociale, e' stato ridotto al 50% l'importo della prima mensilita' di rinnovo dell'Assegno di inclusione (Adi) e per la Naspi e' stato previsto che l'erogazione della prestazione anticipata in caso di avvio di attivita' non avvenga piu' in un'unica soluzione ma in due rate pari al 70% e al 30 per cento.

Nep-Bof.

