Ddl bilancio: stasera richiesta fiducia alla Camera in vista ok definitivo il 30 -3-
Reddito impresa da terzo affitto breve (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - Un'altra delle misure finita subito sotto la lente per essere modificata e' stata quella sull'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi: con le modifiche introdotte resta al 21% sul primo immobile mentre sul secondo immobile sara' al 26 per cento; dal terzo il reddito viene considerato come reddito d'impresa.
Vengono poi introdotti un contributo per le spese per l'acquisto di libri scolastici per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro; un contributo fino a 1.500 euro per il 'buono scuola' e l'aumento a 120mila euro del valore della prima casa esclusa dal calcolo dell'Isee nelle grandi citta'. Si prevede pero' di far rientrare nel calcolo Isee criptovalute e money transfer.
E' stata quindi estesa al 2024 l'imposta sostitutiva con aliquota al 5% per gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali; esteso anche il tetto di reddito da 28mila a 3mila euro. Previsto inoltre un rafforzamento dell'agevolazione per i premi di risultato e la partecipazione agli utili dei lavoratori.

