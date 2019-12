Ddl Bilancio: slitta a martedi' decisione su tempi esame Camera

Opposizioni, calendario lavori solo dopo via libera Senato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic - La conferenza dei capigruppo di Montecitorio definira' martedi' prossimo alle 10 i tempi per l'esame del Ddl Bilancio. Il calendario dei lavori per la seconda, e di fatto definitiva, lettura della manovra doveva essere stilato nella seduta convocata per oggi, ma le opposizioni hanno chiesto e ottenuto di rinviare ogni decisione al riguardo solamente dopo l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato, atteso per lunedi' prossimo.

