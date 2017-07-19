Ddl Bilancio: Slc Cgil, no al taglio dei fondi alla Rai e alle emittenti private

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - Tra le ragioni per protestare contro la manovra di bilancio del governo Meloni, espresse dalla Cgil con lo sciopero del 12 dicembre, emerge anche l'attacco all'informazione radiotelevisiva pubblica e privata, con emendamenti alla legge di Bilancio che, da un lato operano un significativo taglio ai fondi destinati all'emittenza radio-televisiva locale (20 milioni per i prossimi tre anni) e dall'altro colpiscono il servizio pubblico radiotelevisivo con quasi 30 milioni di tagli nel triennio.

A denunciarlo la Slc Cgil. 'Invece di aumentare il prelievi sulle piattaforme streaming e gli OTT - hanno spiegato alla Slc Cgil - che maramaldeggiano nel Paese senza creare occupazione e pagando una tassazione irrisoria, con questa mossa insensata, il governo Meloni decide di assestare uno schiaffo a due importantissimi presidi democratici di informazione e intrattenimento del Paese. Si colpiscono le emittenti radiotelevisive locali che, oltre ad assicurare occupazione di qualita' per le lavoratrici e i lavoratori in cui si applica il contratto sottoscritto da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, garantiscono informazione di prossimita' e presidio democratico in tutte le realta' territoriali, anche quelle interne spesso alla periferia dei percorsi decisionali e informativi principali'.

