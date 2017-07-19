Ddl Bilancio: Slc Cgil, no al taglio dei fondi alla Rai e alle emittenti private -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - 'E si colpisce la Rai - proseguono alla Slc Cgil - in quanto servizio pubblico: meno fondi significa meno certezza di risorse e una piu' debole capacita' di pianificare le scelte di bilancio, con probabili ricadute sull'adempimento del mandato istituzionale previsto dal Contratto di servizio'.

Per la segreteria nazionale di Slc Cgil si tratta 'di scelte insensate e prive di logica, scelte insidiose per il pluralismo e la liberta' d'informazione, oltre che per l'economia del territorio e dell'indotto radiotelevisivo. Slc Cgil si e' opposta a queste scelte con lo con lo sciopero generale del 12 dicembre e si opporra' con altre iniziative di mobilitazione,fino al ritiro degli emendamenti in difesa del servizio pubblico e delle emittenti radiotelevisive locali'.

com-Gdo

