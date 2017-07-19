Dati
            Ddl bilancio: segnalati Pd, da definanziamento Ponte a recupero fiscal drag

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 nov - Il definanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina con la restituzione dei quasi 4 miliardi al Fsc (Fondo di sviluppo e coesione) a Calabria e Sicilia e la digital tax sono due (a firma Antonio Nicita) dei 70 emendamenti segnalati dal Pd al Ddl di bilancio. Nel 'pacchetto' di proposte Dem in commissione Bilancio del Senato rientrano anche 6 dei 16 emendamenti unitari delle opposizioni, firmati dal capogruppo Francesco Boccia, tra cui la restituzione del fiscal drag.

            Tra le altre proposte di modifica segnalate dal gruppo anche la soppressione dei Lep (Boccia); una proposta alternativa al taglio Irpef con soglia a 60mila euro (Cristina Tajani); il divieto di commissioni aggiuntive sui pagamenti effettuati tramite pagoPA (Basso).

