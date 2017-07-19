Ddl bilancio: Salvini, verso aumento risorse per forze dell'ordine

'In modo da assumerne di piu'. Siamo su buona strada' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 nov - Nell'ambito della prossima manovra finanziaria, 'il nostro obiettivo come Lega e' di trovare risorse in piu' per le forze dell'ordine, per assumere piu' poliziotti, piu' carabinieri, per avere piu' divise, piu' telecamere, piu' sicurezza, pero' siamo sulla buona strada'. Cosi' il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, arrivando a un convegno a Milano.

Il governo, sottolinea, ha chiesto '10 miliardi di euro alle banche nei prossimi anni con cui aumentare stipendi e pensioni'.

