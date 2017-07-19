Ddl bilancio: Salvini, anticipare al 2026 fondi Piano casa gia' stanziati
'Senza soldi non si fa nulla...' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - Sul fronte del Piano casa 'ci sono 660 milioni di euro, che derivano dalla Legge di bilancio dello scorso anno, per i primi progetti pilota dal 2027 in poi' ma 'in sede di conversione della Legge bilancio ho bisogno che questi soldi, gia' stanziati, vengano anticipati al 2026'. Cosi' il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al Green Building Forum Italia in corso a Palazzo Lombardia. 'Senza soldi non si fa nulla', conclude il lader del Carroccio.
