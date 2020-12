Ddl Bilancio: Romeo (Lega), drammatico in Senato 27/12, opposizioni responsabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - "Prendiamo atto con rammarico che e' la prima volta nella storia della Repubblica che la manovra arriva in seconda lettura in Senato il 27 dicembre, e' veramente drammatico per la democrazia in questo Paese". Cosi' il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, rimarcando di non essersi opposto al calendario definito in Conferenza dei capigruppo.

"Non ci sara' la possibilita' minimamente di discutere in Commissione" ha aggiunto. "Ma la cosa piu' drammatica - ha affermato ancora Romeo - e' la prima volta che il presidente del Senato annuncia l'assegnazione del Ddl di Bilancio in Commissione e gia' sappiamo che il Governo mettera' la fiducia. Complimenti a questa maggioranza". Nello stesso tempo, il Capogruppo della Lega ha tenuto a "rimarcare il senso di responsabilita', come e' stato anche sui numeri alla Camera, dove l'opposizione per evitare l'esercizio provvisorio sta dimostrando con i fatti il vero senso di responsabilita' nei confronti del Paese e delle categorie che stanno soffrendo: lo facciamo per loro - ha concluso - voi non lo meritate".

