Ddl Bilancio: Romeo (Lega), approvato nostro emendamento, 1 mld a Olimpiadi 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - "Grazie alla determinazione della Lega e' stato approvato un nostro emendamento alla manovra che stanzia fondi significativi per garantire una migliore sostenibilita' sotto il profilo ambientale, economico e sociale delle Olimpiadi invernali del 2026". Cosi' Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato riferendosi all'emendamento approvato al Ddl di Bilancio nella seduta notturna di ieri in commissione Bilancio del Senato. "Per i territori di Lombardia, Veneto e delle provincie di Trento e Bolzano che ospiteranno le gare olimpiche, verra' stanziato un ulteriore miliardo di euro che consentira' a queste aree di arrivare all'appuntamento olimpionico con un sistema infrastrutturale adeguato agli eventi e in grado di rispondere alle esigenze delle migliaia di sportivi e di turisti che giungeranno in queste Regioni".

