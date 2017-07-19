Ddl bilancio: riscatto laurea 'penalizzato' per pensione anticipata da 2031
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 dic - In arrivo una penalizzazione fino a 30 mesi per chi intende utilizzare il riscatto della laurea per andare in pensione anticipata. Lo prevede una delle misure dell'emendamento omnibus del Governo presentato al Ddl di bilancio in commissione Bilancio del Senato.
Nel dettaglio, si prevede che il riscatto della laurea non concorrera' nella misura di sei mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2031, nella misura di dodici mesi per chi matura i requisiti nel 2032, nella misura di diciotto mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2033, nella misura di ventiquattro mesi per chi matura i requisiti nel 2034 e, infine, nella misura di trenta mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2035.
