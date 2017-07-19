Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: ripreso esame in Commissione Camera, entro le 15 mandato ai relatori

            Testo atteso in Aula Montecitorio alle 16, fiducia alle 19 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - Sono ripresi i lavori sulla Manovra nella commissione Bilancio della Camera, dove e' in corso la discussione sul complesso degli emendamenti. Seguiranno i relativi pareri e le votazioni sulle proposte di modifica ammesse. Entro le 15 la Commissione assegnera' il mandato ai relatori (Andrea Barabotti della Lega, Andrea Mascaretti di Fdi e Roberto Pella di FI). Il provvedimento verra' quindi trasmesso all'Assemblea di Montecitorio, convocata per le 16, per l'avvio della discussione generale. Alle 19 e' prevista l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo (non sono attese modifiche rispetto al testo gia' approvato dal Senato).

            Il via libera definitivo al Ddl bilancio arrivera' il 30 dicembre.

            Bof.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 28-12-25 11:07:15 (0237)GOV,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.