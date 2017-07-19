Ddl bilancio: ripreso esame in Commissione Camera, entro le 15 mandato ai relatori

Testo atteso in Aula Montecitorio alle 16, fiducia alle 19 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - Sono ripresi i lavori sulla Manovra nella commissione Bilancio della Camera, dove e' in corso la discussione sul complesso degli emendamenti. Seguiranno i relativi pareri e le votazioni sulle proposte di modifica ammesse. Entro le 15 la Commissione assegnera' il mandato ai relatori (Andrea Barabotti della Lega, Andrea Mascaretti di Fdi e Roberto Pella di FI). Il provvedimento verra' quindi trasmesso all'Assemblea di Montecitorio, convocata per le 16, per l'avvio della discussione generale. Alle 19 e' prevista l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo (non sono attese modifiche rispetto al testo gia' approvato dal Senato).

Il via libera definitivo al Ddl bilancio arrivera' il 30 dicembre.

Bof.

