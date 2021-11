Ddl bilancio: Regioni propongono un accordo con il Governo in 7 punti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - "Crescita progressiva del finanziamento del fabbisogno sanitario per un totale di 12 miliardi nel triennio, aumento del fondo per il trasporto pubblico locale, del diritto allo studio degli alunni con disabilita' e per le non auto-sufficienze". Sono alcuni punti per un accordo Governo-Regioni da sottoscrivere nell'ambito della Manovra, secondo il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. 'Alle maggiori risorse per la sanita' - ha spiegato Davide Carlo Caparini, coordinatore della Commissione affari finanziari delle Regioni - si aggiungono due miliardi dal 2024 al 2035 per edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico.

L'integrazione del Fondo per le non auto-sufficienze e' di 100 milioni per il 2022, 200 milioni nel 2023, 250 milioni nel 2024 e 300 milioni dal 2025; per il Fondo trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario ci sono 100 milioni nel 2022, 200 milioni nel 2023, 300 milioni nel 2024, 350 milioni nel 2025 e 400 milioni dal 2026'.

