Ddl bilancio: raddoppio Tobin tax, effetti finanziari valutati in 337,3 mln
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - Una riformulazione presentata dal governo al Ddl bilancio in Commissione Bilancio del Senato "introduce un comma aggiuntivo all'articolo 13 prevedendo il raddoppio delle aliquote d'imposta sulle transazioni finanziarie che si applicano sui trasferimenti di azioni e sulle operazioni ad alta frequenza". Quanto alla stime degli effetti finanziari la riformulazione prevede: "all'ipotesi di raddoppio dell'aliquota sono ascrivibili effetti finanziari positivi valutati in 337,3 milioni di euro a decorrere dal 2026.
