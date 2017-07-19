Ddl bilancio: Quercioli (Federmanager), fisco sistema sbilanciato e va corretto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ott - "Si stanno facendo dei timidi passi per venire incontro alle nostre istanze ma c'e' ancora molto da fare, siamo una categoria che ci sentiamo tartassata eccessivamente dal Fisco, facciamo parte di quel 5% dei contribuenti che pagano il 43% dell'Irpef che, ricordo, vale 264 miliardi, riteniamo che sia oggettivamente troppo". Cosi' Valter Quercioli, presidente nazionale di Federmanager, parlando a margine dei lavori dell'Assemblea e rispondendo ad una domanda sulla manovra.

"La progressivita' fiscale e' giusta - spiega Quercioli - ma qui stiamo arrivando ad una esponenzialita' fiscale e questo non e' corretto, e' un sistema eccessivamente sbilanciato e va corretto".

