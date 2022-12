Ddl Bilancio: Pichetto, risorse su ambiente, confermate misure decarbonizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - "Abbiamo dato le risposte che il Paese si attendeva da un Governo eletto dal popolo. Esiste un'emergenza bollette per famiglie e imprese e a quella abbiamo pensato prima di tutto, destinando 21 miliardi di euro per tante importanti misure di sostegno indirizzate al settore produttivo e a cittadini piu' in difficolta''. Lo dichiara in una nota il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando l'avvenuta approvazione della Manovra per il 2023. "In campo ambientale - precisa Pichetto - abbiamo investito su alcuni settori di fondamentale importanza, confermando le misure di decarbonizzazione che permettono un recupero di risorse da poter destinare agli interventi sul caro energia. Sulla lotta al dissesto idrogeologico - spiega - c'e' un consistente stanziamento da 440 milioni di euro destinato alla Regione Calabria. Nasce inoltre - prosegue Pichetto - un fondo per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione economica che vale complessivi 160 milioni di euro e sara' uno strumento operativo per contenere il degrado del territorio. Una misura che si integra con l'approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che indica le direttrici e le modalita' di intervento in questo campo. A cio' si aggiungono ulteriori finanziamenti di 45 milioni per il contrasto al dissesto idrogeologico'.

