Ddl bilancio: Pella (FI), Pil in crescita, Italia riconquista fiducia mercati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - "Il Pil torna a crescere, il rapporto debito/Pil scende, l'occupazione sale e la disoccupazione scende, specialmente quella giovanile: questa Legge di bilancio poggia su fondamenta solide: i numeri lo dimostrano e i mercati internazionali e gli operatori economici, che non guardano il colore politico, ci premiano". Cosi' Roberto Pella, co-relatore della Manovra e capogruppo FI in Commissione Bilancio alla Camera, intervenendo in Aula durante la discussione generale sul provvedimento.

'Secondo le previsioni - ha tra l'altro sottolineato - il Pil passera' da +0,7% nel 2026 a +0,9% nel 2028, con un indebitamento netto in calo dal 2,8% fino al 2,3%. Il rapporto debito/Pil scende dal 137,4% al 136,6%, l'inflazione si stabilizza sotto il 2% e la disoccupazione si attesta al 5,6% con un'occupazione che sale dello 0,7% in controtendenza rispetto ai Paesi fondatori europei. Non sono opinioni, sono dati e i mercati li leggono bene: spread che a fine settembre 2022 quando il centrodestra ha vinto le elezioni era a 236 punti mentre oggi e' a 65 punti (- 72%), la Borsa italiana era con l'indice Ftse Mib a 20.961 e ora a 44.606 (+112%) e con tutte le agenzie di rating che hanno migliorato il loro rating verso l'Italia e sono concordi nel confermare la solidita' del nostro sistema".

