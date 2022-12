Ddl bilancio: Pella (FI), 30 emendamenti da relatori, possibile ok in 6-7 ore

Schiarita dopo tramonto ipotesi scudo penale reati tributari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - Conta circa 30 emendamenti il fascicolo delle modifiche dei relatori alla manovra depositati nell'ufficio di presidenza della commissione Bilancio che, dopo una serie di rinvii, risulta da ultimo convocato per le 19,30. In quella sede dovra' essere definito anche il percorso finale del disegno di legge verso l'approdo in Aula, ancora formalmente fissato per le 13 di domani e ormai quasi certamente destinato a slittare alla mattina di giovedi' 22. Ma, ha assicurato Pella, grazie alla consegna ai gruppi dei singoli fascicoli di emendamenti con i pareri del ministero dell'Economia, "a questo punto la Commissione puo' partire a tambur battente con le votazioni sugli emendamenti del Governo, dei relatori e dei gruppi. In 6-7 ore possiamo chiudere". Si profila pertanto una nuova seduta notturna che, a differenza di quella precedente, dovrebbe condurre alla conclusione del voto su tutti gli emendamenti e al conferimento del mandato ai relatori.

Un'accelerazione ai lavori in termini di intesa sul metodo tra maggioranza e opposizione e' stata anche impressa, fanno rilevare fonti parlamentari, dal chiarimento sull'ipotesi di scudo penale sui reati tributari, attribuito nel primo pomeriggio dall'opposizione al Governo ed esclusa con decisione qualche ora piu' tardi dalla maggioranza stessa. Una volta giunto all'esame dell'Assemblea di Montecitorio il Governo apporra' la questione di fiducia, con il via libera per il Senato previsto tra venerdi' sera e la Vigilia di Natale. Palazzo Madama ha intanto gia' programmato la discussione sul disegno di legge tra il 27 e il 29 dicembre.

