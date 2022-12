Ddl bilancio: Pd-Avs, manca accordo su metodo, Governo punta a nessuna modifica?

Titoli annunciati da Esecutivo sembrano riscrittura manovra (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 dic - Per Pd e Avs sull'esame del Ddl bilancio "non c'e' accordo, ne' sul metodo ne' sul merito" tra maggioranza e opposizioni. Lo denunciano i capigruppo in commissione Bilancio alla Camera in una pausa dell'esame degli emendamenti al provvedimento, rispettivamente Ubaldo Pagano e Marco Grimaldi.

"Temiamo che l'obiettivo di una parte del Governo - ha osservato Pagano - sia di arrivare a non approvare nessuna modifica". E commentando le direttrici del pacchetto di emendamenti preannunciati per domani dal Governo, ha aggiunto: "Potrebbe entrare di tutto, sembra una riscrittura della manovra". Secondo Grimaldi "e' assurdo, si rischia che non si discutano nemmeno gli emendamenti segnalati, le opposizioni rischiano di non vedere votati nemmeno gli emendamenti frutto di un accordo politico".

Bof

