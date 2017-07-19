Ddl bilancio: Pd, su tetto contanti Governo raschia barile e incentiva illegalita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 dic - "E ora scopriamo che Palazzo Chigi, con un emendamento alla manovra di bilancio, aumenta la tolleranza nei confronti dei pagamenti in contanti. Evidentemente il Governo e' cosi' disperato e non sa piu' cosa fare per racimolare risorse". Cosi' il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una nota in cui afferma che "mentre le societa' avanzate investono in trasparenza, tracciabilita' e innovazione per proteggere cittadini e imprese da evasione, riciclaggio e criminalita' economica, il Governo Meloni decide di fare l'esatto opposto: riportare l'Italia indietro di vent'anni, alzando il tetto per il pagamento in contanti. Quella di Palazzo Chigi non e' una scelta neutra. E' un messaggio politico. Per raschiare il barile si fa un favore agli evasori, non ai cittadini onesti.

Si da un incentivo all'illegalita', non alla crescita".

